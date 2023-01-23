В Бразилии реставрируют предметы искусства, поврежденные во время беспорядков

Участникам протестов в Бразилии потребовалось всего несколько секунд, чтобы уничтожить или повредить десятки бесценных сокровищ в здании Федерального Сената. На их восстановление уйдут недели и месяцы.

Сейчас реставраторы ведут кропотливую работу с тем, чтобы вернуть произведениям искусства былое великолепие. Налетчики нанесли ущерб картинам, скульптурам и антикварным стульям и креслам.

Рэндалл Феликс, мастер: "Что касается этого кресла... Оно поступило к нам в очень плохом состоянии. Сейчас оно уже выглядит намного лучше, но все еще повреждено. У него сломаны ножки и подлокотники, а точнее, оба подлокотника, две ножки и боковая часть спинки."

Беспорядки в столице Бразилии произошли 8 января. Тогда недовольные результатами выборов сторонники экс-президента Жаира Болсонару ворвались в административные здания и устроили там погромы.

Нынешний глава государства Лула да Силва обещал наказать виновных. По предварительным данным власти задержали более тысячи человек причастных к актам вандализма.