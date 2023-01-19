"Железные бабочки": документальный фильм о последствиях неназванной войны

Уничтожение пассажирского "Боинга" на востоке Украины в июле 2014 года и смерть 298 человек — массовое убийство и предвестие будущего, в которым мы сегодня оказались. Об этом рассказывает документальный фильм "Железные бабочки" украинского режиссера Романа Любого.

Работа представлена на открывшемся фестивале независимого кино Sundance в США.

Перед поездкой в Америку режиссер Роман Любый поговорил с Euronews:

"В этом фильме много размышлений. Он рассказывает не только об этом событии, о крушении, но также и обо всех последствиях , и еще он отображает, как это событие изменило информационную и медийную экосистему в мире".

Пассажирами самолета были граждане 10 стран. Российская пропаганда в то время сразу отвергла любую причастность Москвы и выступила с обвинением в заговоре. Фильм исследует обстоятельства катастрофы, используя множество точек зрения, но все они сходятся к одному выводу: именно российская ракета, выпущенная по ошибке или нет, уничтожила самолет направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур.

Преступление, совершенное во время войны, которая уже началась, но которую тогда не называли войной.

Режиссёр Роман Любый: "Об этом очень важно говорить, сейчас. Война началась не в 2022 году. До этого она называлась гибридной войной. Черное и белое было смешано. И было очень тяжело об этом говорить, но сегодня уже весь мир понимает кто преступник ".

Европейская премьера документального фильма "Железные бабочки состоится на Берлинском кинофестивале, который открывается 16 февраля.

Продюсеры проекта — команда "Вавилон13" , это объединение украинских документалистов, сформированное в 2013 году во время протестов на Майдане и революции Достоинства.