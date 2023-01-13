Умерла Лиза Мари Пресли, единственная дочь "короля рок-н-ролла"

В возрасте 54 лет скончалась единственная дочь короля рок-н-ролла Лиза Мари Пресли.

Накануне ее доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса после остановки сердца. Пресли ввели в искусственную кому, но спасли ее не удалось.

Потерявшая отца в 1977 году в 9-летнем возрасте она пошла по его стопам как певица, выпустив три альбома и синглы, в том числе дуэты с Элвисом, используя треки, выпущенные им перед смертью.

В том же 77-м году вместе с матерью была введена в Церковь Саентологии, которую покинула в 2016 году.

Лиза Мари была замужем четыре раза - в том числе за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

Лиза Мари Пресли с дочерьми Райли, Харпер и Финли Jordan Strauss/2017 Invision

Ее пережили мать Присцилла и три дочери, старшая из которых — актриса.

Единственный сын Бенджамин покончил с собой в возрасте 27 лет в 2020 году.