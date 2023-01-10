Бразилия: во дворце Планалту подсчитывают ущерб, нанесенный участниками беспорядков

Произведения искусства, находящиеся в президентском дворце Планалту и получившие повреждения во время беспорядков в столице Бразилии, будут использованы для создания мемориала. Об этом сообщила министр культуры Маргарет Менезис.

Маргарет Менезис, министр культуры Бразилии: "Это художественное достояние бразильского народа, которое принадлежит нации и целостность которого необходимо сохранять. То, что произошло - непочтительное отношение к ценностям и грубое насилие. Мемориал, о котором идет речь, будет напоминать как о случившемся, чтобы подобное насилие никогда не повторилось, так и о нашей неприкосновенной демократии".

Нескольким произведениями искусства, в том числе картине стоимостью 1,5 миллиона долларов и часам 17-го века, был нанесен значительный ущерб, когда тысячи сторонников экс-президента Жаира Болсонару ворвались в президентский дворец. Сумма ущерба станет известна в четверг.

Анелиз Боржес, Euronews: "Бразильские криминалисты провели целый день здесь, в здании Верховного суда страны, а также в некоторых других учреждениях, которые в минувшие выходные штурмовали демонстранты.

В столице Бразилиа следователи собирают вещественные доказательства, которые затем будут объединены с другими свидетельствами, широко распространяемыми в социальных сетях самими протестующими.

В министерстве юстиции заявили, что начато несколько расследований. Правоохранительные органы выясняют, кто участвовал в произошедших нападениях, а также кто мог финансировать некоторые противоправные деяния, включая, например, транспортировку демонстрантов, которые прибывали в столицу из разных уголков страны.

Кроме того, власти подняли вопрос о роли сил безопасности: почему не было предпринято больше усилий с тем, чтобы не допустить бунтовщиков к правительственным зданиям в центре бразильской столицы.

Многие аналитики в области политики и безопасности задаются вопросом, пользуется ли президент Луис Инасиу Лула да Силва поддержкой вооруженных сил. Сейчас перед главой государства стоят огромные задачи.

Ему придется воссоединить глубоко разделенную страну, найти общий язык теми избирателями, которые не видят в нем своего лидера и заручиться поддержкой институтов, стоящих на стороне демократии".