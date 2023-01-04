"Я не в форме, чтобы печатать": Джереми Реннер опубликовал первое фото после инцидента

"Я не в форме, чтобы печатать".

Джереми Реннер впервые после инцидента опубликовал пост, где поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Американский актер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel, получил серьезные травмы при уборке снега возле его дома в Рино, штат Невада.

По данным портала TMZ, он расчищал дорогу с помощью ратрака — снегоуплотнительной машины на гусеничном ходу, которую используют для подготовки лыжных трасс. В процессе уборки машина наехала актеру на ногу. В результате он потерял много крови и получил другие травмы.