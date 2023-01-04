Ромео и Джульетта vs Paramount Pictures

Два главных актёра картины "Ромео и Джульетта" итальянского кинорежиссёра Франко Дзеффирелли, судятся с производителем фильма Paramount Pictures из-за обнажённой сцены, снятой в 1968 году, когда они были подростками. Оливии Хасси тогда было 15, а Леонарду Уайтингу 16. Сейчас им 71 и 72 года соответственно.

Актёры подали иск в суд Лос-Анджелеса, обвинив студию в сексуальной эксплуатации, халатном отношении, недобросовестной деловой практике, причинении морального ущерба, присвоении имени и изображения.

Они требуют возмещения ущерба в размере более 500 млн долларов. Хасси и Уайтинг говорят, что ныне покойный режиссер Дзеффирелли изначально сказал им, что они будут носить нижнее белье телесного цвета для интимной сцены, но в конечном итоге снял частично обнаженными без их ведома.

Актёры также утверждают, что Дзеффирелли убеждал их в том, что фильм провалится без обнажённой сцены. Адвокаты говорят, что речь идёт также о нарушении калифорнийских и федеральных законов о непристойном поведении и эксплуатации детей.

Ряд предыдущих заявлений истцов противоречит их нынешним. Так, в 2018 году Оливия Хасси отзывалась о сцене в спальне как о "не такой уж большой проблеме". А с Дзефирелли она продолжила работать, снявшись в его фильме "Иисус из Назарета".