Умер экс-барабанщик группы Earth, Wind & Fire Фред Уайт

Бывший барабанщик группы Earth, Wind & Fire Фред Уайт умер в возрасте 67 лет. О смерти музыканта сообщил в Инстаграме его брат, бас-гитарист коллектива Вердин. Теперь Фред "барабанит с ангелами!", — написал он.

Фред Уайт присоединился к братьям Вердину и Морису в 1974 году — через пять лет после основания группы — и сыграл в том числе хиты September и Shining Star.

Песни Earth, Wind & Fire — это микс рок-н-ролла, фанка, соула и других стилей, изменивший образ южноафриканской музыки. В 2000-м группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.