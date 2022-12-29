"Коты-беженцы" на Сцене в укрытии

Художественный драмтеатр в Николаеве отмечал в этом году 100 лет со дня создания труппы. Но устраивать представления в главном зале попросту опасно. Кресла там покрыты тканью, чтобы улавливать обломки, падающие с крыши во время российских обстрелов.

Артем Свистун, художественный руководитель Николаевского художественного драматического театра:

"Проводить мероприятия в большом зале, под крышей очень небезопасно, потому что много попаданий в центре города, и во время воздушной тревоги [нужно] спускаться в приспособленные помещения — поэтому мы изначально проводим на сцене в укрытии наши представления, где люди уже находятся в безопасном месте".

Труппа не прекращает работу. Новый сезон был открыт в небольшом подземном помещении, где раньше был спортзал. На афишах так и пишут — "Сцена в укрытии".

Артем Свистун, художественный руководитель Николаевского художественного драматического театра:

"Вот тут помещение, где мы принимаем зрителей, проводим выставки, перфомансы, филармонические выступления".

Некоторые из актёров и сотрудников театра эвакуировались, но многие остались: для них, как и для зрителей, во время войны культура стала ещё важнее, чем была.

Ольга Сторожук, певица и актриса:

"Это то, ради чего я каждое утро просыпаюсь; я знаю, что моя работа нужна. Я знаю, что у нас какие-нибудь концерты, я пою или играю в спектаклях; потом люди подходят и говорят "спасибо, класс, мы на это час или полтора мы снова в той прошлой жизни — так классно, так реально, так мирно".

В репертуаре поэтому сохранились и комедии, и спектакль для детей — созданный уже в этом году, он называется "коты-беженцы".

Катерина Богданова, руководитель труппы:

"Это такая поучительная история. В роли котов мы передаём — коты у нас такие, как люди — в той ситуации, когда пришла беда в наш дом, в Украину, как себя вести детям, не паниковать, оставаться спокойными, поддерживать друг друга. Это не совсем сказка, как и у нас в стране совсем не сказка".

Много десятилетий театр назывался "Русским драматическим". Но после начала войны коллектив принял решение название изменить.

В конце сентября, во время очередного обстрела, российская ракета взорвалась в театральном дворике, повредив здание, выбив окна и уничтожив фонари и скульптуры.