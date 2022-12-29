В Беларуси "упала украинская ракета" (Минск)

На территории Беларуси упала украинская зенитная ракета — об этом сообщают в Минске. Обломки найдены на поле в Брестской области, примерно в 15 км от границы с Украиной, в 60 м от ближайших домов. Пострадавших и материального ущерба, по имеющимся данным, нет.

В четверг в Киеве сообщили о новом массированном обстреле со стороны России и об активных действиях своей ПВО.

Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:

"Сегодня в районе 20 часов утра в Ивановском районе было зафиксировано падение предположительно зенитно-управляемой ракеты комплекса С-300 украинских вооружённых сил. Ситуация подобна той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территорию республики Польша. Волноваться жителям абсолютно незачем".

15-го ноября такой же случай привёл к гибели двух человек в Польше. В тот день украинские ПВО также отражали массированный российский налёт. Изначально не исключалось, что ракета — российская, но в итоге пришли к выводу, что в Польше упали обломки украинской зенитной ракеты.