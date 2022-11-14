Рандеву: культурные события недели 14 - 20 ноября

В Институте арабского мира в Париже - ретроспектива художницы, близкой к Пикассо в 1940-х и 1950-х годах. Байя, алжирская сирота, при поддержке приёмной матери-француженки выставила свои первые работы во французской столице в возрасте из 16 и стала иконой живописи у себя на родине. Женские фигуры Байи в райских садах оказали непосредственное влияние на сюрреалистов.

Выставку "Байя: женщины в её саду" можно посмотреть до 26.03.2023

https://www.imarabe.org/fr/expositions/baya-icone-de-la-peinture-algerienne

"Вообрази Пикассо" - иммерсивная выставка нового типа, которая позволяет погрузиться в мир прославленного испанского мастера современного искусства. Для этого опыта использованы гигантские изображения более 200 самых известных работ художника, собранных в одном тёмном пространстве. Картины выходят из своих рам, занимают всё пространство, становясь освещающим его светом.

Выставку можно посмотреть до 10.04.23 в Espacio 5.1, IFEMA в Мадриде.

https://www.imagine-picasso.com/madrid-information/

Palazzo Reale в Милане отмечает "Ещё один Ренессанс" выставкой великого фламандского художника Иеронима Босха (1453-1516), одного из самых оригинальных мастеров европейской живописи своего времени. Представлены около 20 работ Босха, пять из были предоставлены исключительно для этой экспозиции, которая будет открыта до12.03.23

https://www.palazzorealemilano.it/en/mostre/one-another-renaissance