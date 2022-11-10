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Коллекция Пола Аллена ушла с молотка за рекордные $1,5 млрд

Эксперты у картины "Разговор" Дэвида Хокни из коллекции Пола Аллена
Эксперты у картины "Разговор" Дэвида Хокни из коллекции Пола Аллена   -   Авторское право  FREDERIC J. BROWN/AFP or licensors
 Euronews

Коллекция произведений искусства, собранная соучредителем Microsoft Полом Алленом, превысила историческую отметку в 1,5 миллиарда долларов на аукционе Christie's.

Покойный предприниматель в течение десяти лет собирал работы Ван Гога, Сезанна, Гогена и многих других. Самым дорогим произведением стала работа Сёра (1859-1891) "Натурщицы", проданная за $149,24 млн.

Аукцион установил рекорд самой ценной коллекции произведений искусства, принадлежащей одному владельцу. Вырученные средства будут переданы на благотворительность.