Коллекция Пола Аллена ушла с молотка за рекордные $1,5 млрд

Коллекция произведений искусства, собранная соучредителем Microsoft Полом Алленом, превысила историческую отметку в 1,5 миллиарда долларов на аукционе Christie's.

Покойный предприниматель в течение десяти лет собирал работы Ван Гога, Сезанна, Гогена и многих других. Самым дорогим произведением стала работа Сёра (1859-1891) "Натурщицы", проданная за $149,24 млн.

Аукцион установил рекорд самой ценной коллекции произведений искусства, принадлежащей одному владельцу. Вырученные средства будут переданы на благотворительность.