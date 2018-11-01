Christie's выставил на торги инвалидное кресло и докторскую ¨Хокинга

Дом Christie's выставил на онлайн-торги личные вещи британского физика Стивена Хокинга, включая копию его докторской 1963 года и инвалидное кресло.
Вещи из особняка физика, который известен своими работами, посвященными изучению черных дыр, уже привлекают международное внимание.
Ожидается, что цена одна из пяти копий докторской диссертации на тему "Свойства расширяющихся вселенных" может достичь 169 тысяч евро.
На аукцион также попала копия сценария к серии "Симпсонов", в которой участвовал ученый.
Глава отдела книг и рукописей Christie's Томас Веннинг сообщил, что аукцион особенно придется по душе многочисленным почитателям Хокинга: "Идея в том, чтобы предложить его почитателям доступные вещи, с помощью которых они могли бы вспоминать его невероятную историю".
Британский физик умер в марте этого года от бокового амиотрофического склероза.