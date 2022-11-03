Гонкуровскую премию получила Брижит Жиро за книгу "Жить быстро"

Писательница из Лиона Брижит Жиро удостоена самой престижной литературной награды Франции — Гонкуровской премии.

Автор стала тринадцатой женщиной в истории, получившей эту награду.

Гонкуровская академия отметила ее роман "Жить быстро". В этой автобиографической книге Брижит Жиро рассказывает о гибели супруга — он разбился на мотоцикле в 1999 году, вскоре после того, как они купили дом, о котором мечтали.

"Возможно, это моя первая книга, в которой не появляется напрямую История с большой буквы, но в ней есть реальные вопросы об обществе, времени и либерализме. Личное имеет смысл только тогда, когда оно резонирует с коллективным, с обществом, с эпохой, с историей. Думаю, судьи увидели это измерение, которое гораздо шире, чем простая личная жизнь и простая судьба — если в ней нет других, она не имеет большого значения", — сказала Брижит Жиро.

Лауреаты Гонкуровской премии получают лишь символический чек на 10 евро, но благодаря награде продажи их книг обычно резко возрастают.