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Новости культуры

Гонкуровскую премию получила Брижит Жиро за книгу "Жить быстро"

Брижит Жиро
Брижит Жиро   -   Авторское право  AP Photo/Thomas Padilla
 Yulia Gritsay

Писательница из Лиона Брижит Жиро удостоена самой престижной литературной награды Франции — Гонкуровской премии.

Автор стала тринадцатой женщиной в истории, получившей эту награду.

Гонкуровская академия отметила ее роман "Жить быстро". В этой автобиографической книге Брижит Жиро рассказывает о гибели супруга — он разбился на мотоцикле в 1999 году, вскоре после того, как они купили дом, о котором мечтали.

"Возможно, это моя первая книга, в которой не появляется напрямую История с большой буквы, но в ней есть реальные вопросы об обществе, времени и либерализме. Личное имеет смысл только тогда, когда оно резонирует с коллективным, с обществом, с эпохой, с историей. Думаю, судьи увидели это измерение, которое гораздо шире, чем простая личная жизнь и простая судьба — если в ней нет других, она не имеет большого значения", — сказала Брижит Жиро.

Лауреаты Гонкуровской премии получают лишь символический чек на 10 евро, но благодаря награде продажи их книг обычно резко возрастают.