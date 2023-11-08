Жан-Батист Андреа - лауреат Гонкуровской премии

Гонкуровской премии удостоился роман "Следи за ней" о жизни скульптора. Это история любви, дружбы и мести. Автор - Жан-Батист Андреа

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Бывший сценарист Жан-Батист Андреа получил самую престижную литературную премию Франции — Гонкуровскую премию. «Veiller sur elle» («Следи за ней») — бестселлер о бурной жизни вымышленного скульптора Микеланджело Виталиани, действие которого происходит на фоне подъема фашизма в Италии во время Второй мировой войны. Это история о любви, дружбе и мести.

Роман уже имел успех и вошёл в список самых популярных во Франции в этом году.

Лауреаты Гонкуровской премии получают символический чек на 10 евро, но благодаря награде продажи их книг обычно резко возрастают.