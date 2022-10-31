Как краски природы вдохновляют производителей тканей в Шотландии и Китае

На западных островах Шотландии местные растения и лишайники вдохновляют производителей Харрис Твид. На юго-западе Китая народность бай использует корень вайды для окрашивания одежды. На противоположных концах планеты ремесленники объединяют природу и традиции, чтобы производить пользующуюся большим спросом одежду.

Невероятные пейзажи вдохновляют создателей Харрис Твид

Внешние Гебриды Шотландии лежат на краю северо-западной Европы. Невероятные пейзажи служат вдохновением для цветов, которые вплетаются в знаменитую ткань, производимую здесь.

Harris Tweed Hebrides - одна из трех фабрик на острове. Менеджер по производству и дизайну Каллум Иен Маклеод показывает нам свою продукцию.

"Это 100-процентная чистая девственная шерсть, - говорит он. - Это все, что мы можем использовать в Харрис Твид. Мы не можем использовать никакие другие волокна, кроме 100-процентной шерсти".

На фабрике производится более 50 базовых цветов. После окрашивания они комбинируются для получения бесконечных смесей. Строгие правила, регулирующие производство Харрис Твид, охраняются парламентом. Ткань должна быть соткана вручную жителями Внешних Гебридских островов.

После того как ткань соткана, ее возвращают на фабрику для очистки и прессования, чтобы она была готова к сертификации.

"Она представляется в Harris Tweed Authority, это управление подтверждает ее подлинность знаменитым логотипом в виде сферы, - объясняет Каллум. - Ткань должна иметь этот штамп, чтобы быть признанной как Харрис Твид".

Всемирный бренд

Одежда, сшитая из Харрис Твид, привлекает внимание всего мира.

"К нам приезжают со всего мира, и все знают Харрис Твид, - говорит Дэвид Гэллоуэй, менеджер магазина мужской одежды Walker Slater в Эдинбурге. - Эти ребята - сердце нашего бизнеса. Они знают, что будут носить эту одежду всю жизнь. Они знают историю и хотят ткань, хотят ее вес, цвет, они хотят все, все естественное, что связано с Харрис Твид и всей историей этого бренда".

Китайские корни тай-дай

Деревня Чжоучэнь расположена недалеко от города Дали на юго-востоке Китая. Это родина байских мастеров тай-дай, одной из трех традиционных техник окрашивания, берущих свое начало в древнем Китае. Она сочетает в себе множество различных навыков для создания красивых узоров.

Окрашивание - это как рождение ребенка. Вы никогда не знаете, как будет выглядеть ваш ребенок, пока он у вас в животе Дуань Инкай байский мастер тай-дай

В основе процесса лежит корень вайды. представители народа бай извлекает из него пигмент для окрашивания. У них уникальный подход, включающий в себя восемь этапов. Завязывание и окрашивание, что неудивительно, являются самыми важными.

"При тай-дай изготовление красителя - это первый творческий шаг, - объясняет Дуань Инкай. - Затем следует завязывание. Вы должны держать стежки ровными".

Узоры в рисунках народности бай отражают то, что люди видят в природе. Каждая линия рассказывает историю об окружающей среде.

Последний этап - это когда вы становитесь свидетелем чуда. Стежки срезаются, а нитки вынимаются из запутанных мест, чтобы открыть узоры, которые были спрятаны среди тугих узлов.

Но нужно быть осторожным. Крошечный промах, и вы можете сделать дырку, которая испортит все изделие.

Именно непредсказуемость результата делает тай-дай столь увлекательным занятием. Вы никогда не получите два одинаковых узора или цвета.