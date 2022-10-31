Печенья к Хэллоуину по рецептам с того света

Стакан сливочного масла, 3/4 стакана сахара и 1 чайная ложка ванили — рецепты печенья американская библиотекарша достаёт.. с того света, списывая их с надгробий оставивших этот свет кулинарок.

Рози Грант использовала TikTok, чтобы найти несколько кладбищ в Соединенных Штатах, где на надгробиях были оставлены для вечности рецепты, приносившие использующим их славу. Правда, некоторые параметры - такие, как время приготовления - там часто не обозначены, но эту проблему Рози помогают решать подписчики её канала, а их у неё уже 100 тысяч.

"Огромная часть моих комментариев таковы: "Вот как вы должны готовить это правильно". Или: "Вы должны использовать что-то вроде этого, это мой любимый вид муки или ванили, или что-то ещё". Это очень весело, это похоже на забавный краудсорсинг о том, как на самом деле правильно готовить", — говорит Рози Грант.

Большинство рецептов были найдены на надгробиях женщин, умерших за последние 30 лет. Рози считает, что такой оригинальный способ поиска особенно актуален с приближением Хэллоуина.