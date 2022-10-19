Джеймс Грэй: "Голливуд навязал миру своё представление о кино"

Кинофестиваль братьев Люмьер чествует Джеймса Грэя. В Лионе американский кинорежиссер проведет мастер-класс. Кроме ретроспективы его фильмов в рамках фестиваля пройдет предварительный показ его последней картины, представленной в Каннах, "Время Армагеддона" с Энтони Хопкинсом.

Телеканалу Euronews выдалась уникальная возможность встретиться с одним из величайших авторов современного американского кино.

Джеймс Грэй, режиссёр:

— Это своего рода ошибка — думать, что форма искусства существует вечно, не так ли? Что такое история кино, мы не знаем, это такая молодая форма искусства.Отчасти проблема в том, что рынок становится Богом и в противовес ему ничего нет. Корпорации начинают консолидировать свою власть, и, как я уже сказал, они начинают навязывать людям свои собственные ожидания. И, к сожалению, голливудская система проделала фантастическую работу и навязала остальному миру свое представление о том, каким должно быть кино.

"Время Армагеддона" - это полуавтобиографическое погружение в Нью-Йорк начала 80-х годов. История подростка из еврейской семьи в Квинсе, который вместе со своим чернокожим другом решает сбежать во Флориду из-за нежелания одного из них учиться в элитной школе.

Взгляд на социальное неравенство, сегрегацию, антисемитизм и торжествующий американский либерализм... прошлое, которое все еще очень актуально.

Джеймс Грэй, режиссёр:

— Возможно, отдаленность прошлого позволяет нам сегодня видеть вещи более четко. История похожа на луковицу, вы никогда не доберетесь до ее сути, она бесконечна. И поэтому я старался не говорить, что кто-то виноват, дело не в этом, мы все вносим свой маленький вклад в коллективную катастрофу.

"Время Армагеддона" — девятый фильм Джеймса Грэя. От "Маленькой Одессы" с Тимом Ротом, его первой работы, до фильма "К звёздам" с Брэдом Питтом и четырьмя картинами, прославившими Хоакина Феникса, он построил уникальную карьеру в американском кино.

Фильм "Время Армагеддона" выйдет в европейский прокат этой осенью.