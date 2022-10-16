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Cult

"Лионский" фильм на Лионском кинофестивале

Церемония открытия фестиваля собрала несколько тысяч человек
Церемония открытия фестиваля собрала несколько тысяч человек   -   Авторское право  Laurent Cipriani/The AP
 Euronews

Более 5 тысяч человек пришли в лионский зал Тони Гарнье на открытие ежегодного кинофестиваля имени братьев Люмьер.

Изобретатели синематорграфа жили и работали в Лионе. Не случайно для открытия фестиваля выбрали фильм "Невинный" Луи Гарреля, снятый как раз в этом городе. Режиссёр, раньше более известный как актёр, исполнил в своём фильме одну из главных ролей: по его словам, комедия в значительной степени автобиографическая.

Фильм получил положительные отзывы в Каннах.

Луи Гаррель, режиссёр:

"Я много думал об итальянском кино, можно вспомнить и о романтической комедии, и о французских фильмах, о 50-х годах, даже о Говарде Хоуксе. Фильмы всегда в диалоге друг с другом, поэтому просмотр фильма — это также и путешествие, как ни странно, к фильмами из прошлого".

Лейла Бехти, актриса:

"Чествование фильмов вчерашнего дня — это и чествование завтрашнего кино. Ведь так радостно встречаться снова и отмечать праздник кино с размахом..."

Ли Чхан-дон, режиссёр:

"Я очень рад приехать сюда, потому что историческое место, место рождения кино. Я очень рад принять участие и оказаться в числе почётных гостей фестиваля".

Себастьян Лелио, режиссёр:

"Когда я увидел программу, я был в восторге — тут и Билли Уайлдер, и Сидни Люмет, и Луи Маль, и фильмы Жанны Моро! Это просто рай для синеманов!"

На следующую неделю в рамках фестиваля запланировано почти 500 показов лент из самых разных стран мира.

Главный гость в этом году — американский режиссёр Тим Бёртон: "мрачному сказочнику" Голливуда будет вручена премия за выдающиеся заслуги в кинематографе.