Франция и Португалия укрепляют культурные связи

Этот культурный обмен обещает оставить свой след. Перекрестный сезон Франция-Португалия с начала года включил в себя более 200 двусторонних художественных проектов. Одну из таких программ вели танцоры португальской труппы Dançando com a Diferença.

Танья Карвалью, хореограф: "Это инклюзивная компания, в которой есть люди с ограниченными возможностями и люди без инвалидности. Но это профессиональная компания. Моя задача не отличалась от задач других компаний - использовать каждого исполнителя таким, какой он есть. Все исполнители разные, у всех есть свои сильные и слабые стороны. В данном случае эти исполнители были очень вдохновляющими. Они очень творческие по натуре".

Творческие выражения принимали самые разнообразные формы. Так, в своей инсталляции "Комната в городе" Ана Жотта воссоздает личное пространство в квартире, которую вот-вот снесут.

Ана Жотта, художник: "Я не люблю выставляться, а после определенного количества лет работы особенно не люблю выставляться в галереях. А здесь у меня есть такая возможность. Я живу в квартире, которую обставила и украсила. Это то, что я сделала здесь, в "Комнате в городе". Мне дали возможность сделать это. Это то, что мне нравится".

Эммануэль Демарси-Мота, директор сезона "Франция-Португалия - 2022": "Эти две страны имеют общее прошлое, очень крепкие отношения, культурные, но также дружеские, связанные также с длительным периодом диктатуры. Сюда, во Францию, приехало много португальцев. Нынешний сезон 2022 года, охвативший более 50 городов Португалии и 80 городов Франции, позволил нам увидеть, в каком состоянии находятся наши отношения. Это исключительный момент".

Доверительные отношения нашли свое отражение в увеличении обмена авторами между двумя странами. Так, Тьяго Родригес, который будет руководить Авиньонским фестивалем, в этом сезоне привез во Францию ​​несколько своих пьес.

Новые таланты получили возможность заявить о себе и в области кино.

София Бост, кинорежиссер: "Я нахожусь здесь, во французской Синематеке в Париже. И мой фильм является частью программы короткометражных фильмов молодых португальских режиссеров. Это невероятная возможность показать новое португальское кино".