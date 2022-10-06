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Новости культуры

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2022 года стала Анни Эрно

Книги Анни Эрно
Книги Анни Эрно   -   Авторское право  Henrik Montgomery/Henrik Montgomery/ TT
 Михаил Саленков

Французская писательница Анни Эрно - лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года, объявили в четверг представители Нобелевского комитета в Стокгольме.

Эрно награждена "за смелость и остроту, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".

"В своих произведениях Эрно последовательно и с разных сторон рассматривает жизнь, отмеченную сильным неравенством в отношении пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным", - отмечается на официальном сайте Нобелевского комитета.

Произведения писательницы в основном автобиографичны. В одной из своих книг - "Событие" - Эрно рассказывает о сделанном в 1963 году аборте, когда прерывание беременности во Франции еще было нелегальным. Экранизация этой книги под оригинальным названием (2021) была удостоена "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

Анни Эрно родилась 1 сентября 1940 года в Лилльбонне, в Нормандии. Первый ее роман "Пустые шкафы" был опубликован в 1974 году. Среди других известных произведений писательницы - "Внешняя жизнь", "Обыкновенная страсть", "Место в жизни", "Годы".

Эрно - почетный доктор Университета Сержи-Понтуаз, лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Ренодо и Маргерит Дюрас.

В 2021 году Нобелевской премии по литературе был удостоен танзаниец Абдулразак Гурна.