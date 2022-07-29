Rendez-vous: крупнейшие культурные события Европы

В Испании впервые проходит ретроспективный показ работ Алекса Каца, одного из крупнейших американских художников ХХ в., предвестника стиля «поп-арт». На выставке можно увидеть около 40 его полотен, на многих из которых изображена жена художника Ада. Для картин Каца характерны яркие цвета и отсутствие полутонов. В настоящее время художнику 95 лет, но он продолжает писать картины.

Фестиваль фортепьянной музыки в городке Ла-Рок-д’Антерон на юге Франции – событие общеевропейского масштаба. Каждый год сюда приезжают как признанные исполнители, так и подающие надежды новички. На протяжении целого месяца концерты, с этого года еще и джазовые, будут проходить на территории усадьбы ХVI в.

По случаю платинового юбилея царствования британской королевы Елизаветы II в государственных залах Букинегемского дворца открылась выставка, посвященная этапам ея вступления на престол, от внезапной смерти в 1952 г. ея отца, короля Георга VI, до коронации. Кроме фотографий здесь можно увидеть украшения и одежду из личной коллекции королевы. Выставка будет открыта для посетителей до конца сентября.