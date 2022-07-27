Приштина принимает "Манифесту 14"

Приштина, столица Косова, в течении 100 дней будет принимать у себя "Манифесту", единственную передвижную биеннале современного искусства, меняющую регионы и города в Европе каждые два года. Сейчас она проводится в 14-ый раз.

Задуманная в начале 1990-х годов, "Манифеста" призвана отвечать новым социальным, культурным и политическим реалиям, возникшим в результате холодной войны. Президент Косова Вьоса Османи видит в ней уникальную возможность для своей частично признанной страны:

"Приштина лучше всего проявляет себя, когда принимает людей со всего мира. Теперь у нас есть прекрасная возможность наилучшим образом продемонстрировать юношеский дух нашей столицы, а также её открытость по отношению к различным культурам и нациям со всего мира".

"Сейчас Приштина входит в число европейских городов, - сказал мэр Косова Перпарим Рама. - Сейчас она автоматически представлена во всех ведущих художественных и культурных СМИ как страна, принимающая "Манифесту", биеннале, которая, помимо привлечения иностранных художников, также создала фантастическую платформу для наших местных".

Manifesta 14 Prishtina будет открыта до 30 октября нынешнего года . В биеннале принимают участие 103 художника и скульптора, 39% - выходцы из Косова. Все выставки и мероприятия бесплатные.