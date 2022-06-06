Приштина: столкновения ветеранов с полицией

В Приштине — столкновения между ветеранами Армии освобождения Косова и полицейскими, которые не пускали манифестантов в здание парламента частично признанной республики. Депутаты в понедельник обсуждали проект повышения минимальных зарплат и пенсий — со 170 евро до 250.

Многие ветераны боевых действий в Косове получают как раз минимальную пенсию, но их в законопроект не включили. Против этого они и пришли протестовать. Манифестанты сумели прорваться во двор парламента, но полиция, применив перцовые баллончики, остановила их. Пострадали, по имеющимся данным, 3 три человека.

В итоге законопроект всё равно принять не удалось: международные финансовые учреждения заранее предупредили, что Приштина не может позволить себе увеличение минимальной оплаты труда.