Рэп и джаз на сцене: MC Solaar на Вьенском фестивале во Франции

Фестиваль джазовой музыки во Вьене на берегу Роны — один из самых старых в Европе. Римский амфитеатр здесь может вместить до восьми тысяч гостей.

В этом году фестиваль открыл легендарный франкоязычный рэпер MC Solaar, его три альбома, созданные в 90-х годах, вошли в историю рэп музыки.

С ним встретился корреспондент Euronews Фредерик Понсар.

"Для меня это возрождение, в 90-е годы одним из источников вдохновения для меня был джаз. Композиторы использовали сэмплы из джаза, микшировали джаз в своих композициях", то есть звучание более музыкальное, не просто бум-бум и мне очень приятно вновь видеть это на Вьенском фестивале. Мы все вместе выступаем на одной сцене, около 30 человек, мы снова играем эти композиции, это замечательно!" — говорит MC Solaar.

Это рэп, в котором много поэзии, рэп, вобравший в себя культуру Африки, Европы и Америки.

"Я называю это шоу вокруг света за 45 секунд, у нас есть все музыкальные жанры, мы работаем как западноафриканские гриоты, американская музыка придает рэпу силу, мы также внесли элемент Франции, использовав сэмпл Сержа Генсбура. Музыка делает сердца людей добрее, у нее нет границ, это всегда было нашим кредо", — говорит MC Solaar.

MC Solaar выпустил заново свои три альбома, урегулировав многолетний конфликт с компаний Universal. Этим летом он побывает с концертами во многих европейских городах.