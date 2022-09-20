Международный кинофестиваль в Ташкенте: звезды учат молодых

Главный кинофестиваль Средней Азии "Жемчужина шелкового пути" вернулся в Ташкент, став еще ярче и масштабнее. Гран-при за лучший фильм, снятый за 5 дней, мастер-классы от авторитетных кинематографистов и разнообразная программа привлекли в Узбекистан гостей со всего мира.

"Редкие истории и замечательная энергетика"

Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути", возрожденный в прошлом году после долго перерыва, в нынешнем сентябре засиял с новой силой: в столицу Узбекистана на кинослет прибыли сотни представителей индустрии из десятков стран мира.

В программе значились 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов - от европейских до японских и австралийских. Узбекистан с его растущей фестивальной площадкой, огромной поддержкой кино становится важным международным адресом для кинодеятелей, подтверждает председатель жюри, режиссер, сценарист и педагог Габриэль Келли.

"Это очень известный фестиваль - "Жемчужина шелкового пути". Мне нравится бывать в таких местах, на мой взгляд, именно здесь можно найти редкие истории – те, с которыми мы не так часто сталкиваемся. Плюс – у этого места замечательная энергетика", - комментирует Келли.

Фильм за пять дней

Особую поддержку здесь получают молодые. На полях слета "Жемчужина шелкового пути" приводится уникальный конкурс "Кино за пять дней". Как следует из названия, конкурсанты должны снять короткометражный фильм в Узбекистане менее, чем за неделю. Гран -при этого года получил узбекский режиссер, актер и сценарист Тимур Муродов за фильм "Кассета" - историю старика, который вынужден приспосабливаться к современной жизни.

"Съемки проходили в Бухаре. А режиссер фильма - Акром", - с волнением и радостью представляет коллегу Тимур. Акром Шахназаров подтверждает: "Снять картину за 5 дней сложно. Но это было потрясающе. Мы наслаждались работой".

Люк Бессон и будущее узбекского кино

Поддержка талантов в рамках фестиваля идет на всех уровнях. "Жемчужина шёлкового пути" — это не только показы и конкурсы, но и мастер-классы, тренинги, творческие встречи, в ходе которых мэтры кинематографа, среди них и француз Люк Бессон, делятся секретами профессии.

Всех гостей, которые приезжают к нам из разных стран, мы просим преподавать молодым мастер-классы, семинары, тренинги. Это очень важно, потому что речь идет о молодых кинематографистах, которые будут определять завтрашний день кино Узбекистана". Фирдавс Абдухаликов, директор кинофестиваля.

Директор фестиваля Фирдавс Абдухаликов говорит о системности такой образовательной поддержки. "Мы создаем большую платформу образовательных программ для молодежи. Всех гостей, которые приезжают к нам из разных стран, мы просим преподавать молодым мастер-классы, семинары, тренинги. Это очень важно, потому что речь идет о молодых кинематографистах, которые будут определять завтрашний день кино Узбекистана".

В рамках образовательной программы XIV Ташкентского международного фестиваля режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов представил анимационный проект о приключениях Ходжи Насреддина. Это - первая работа, которую реализуют выпускники открытой Бекмамбетовым и Агентством кинематографии Узбекистана школы анимации. Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2024.

Новый анимационный проект про Ходжу Насреддина. Еuronews

"Исторически Узбекистан - перекресток путей из Китая в Европу, из Ирана в Россию, и узбекский народ обладает особыми качествами гостеприимства, - говорит Бекмамбетов. - У кино важная миссия - объединять людей, объединять культуры, и в современном мире это действительно значимо".

"Очень серьезный уровень"

"Ходжа Насреддин" - лишь один из 30 совместных с Узбекистаном кинопроектов, которые фестиваль поддерживает и продвигает, стимулируя дальнейший рост киноиндустрии страны и региона.

Высочайший уровень фестиваля отмечают все его гости и участники, в том числе и голливудский актер Арманд Ассанте. "Посмотрите на уровень приглашенных - это очень серьезные люди, - комментирует американская звезда. - Они хотят заявить о себе в киноиндустрии, и, судя по уровню кинематографистов, которых здесь представили, это очень мощный процесс".

Список почётных гостей фестиваля впечатляет, в него вошли, помимо уже упомянутых Арманда Ассанте и Люка Бессона, польский режиссер Кшиштоф Занусси, японский актер и сценарист Такеши Китано, российские артисты театра и кино Сергей Безруков, Гоша Куценко, режиссер и продюсер Джаник Файзиев и многие другие.