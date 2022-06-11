В Осло открывается крупнейший музей Северной Европы

В столице Норвегии открывается новый Национальный музей, который станет крупнейшим в Северной Европе культурным центром. Накануне открытия в стенах музея состоялся праздничный ужин, на котором присутствовали члены королевской семьи, в том числе королева Соня и наследник норвежского престола кронпринц Хокон, а также кронпринцесса Датская Мария и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

«Новый Национальный музей – это крупнейший музей в Северной Европе, — говорит его директор Карин Хиндсбо. — Он построен для хранения, сбережения и демонстрации нашего замечательного собрания изобразительного искусства, ремёсел, дизайна и архитектуры с древних времен до настоящего времени».

Площадь нового музея составляет 13 тысяч квадратных метров. Он строился более 8 лет и обошлась норвежской казне в 600 млн евро. В постоянной коллекции выставлены более 6 тысяч произведений искусства, самое всемирно известное из которых — картина Эдварда Мунка «Крик».