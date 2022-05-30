В Каннах смеются над олигархами

В Каннах названы победители 75-ого юбилейного кинофестиваля. "Золотая пальмовая ветвь" ожидаемо досталась Рубен Эстлунду и его "Треугольнику печали". Этот шведский режиссер и сценарист входит в очень ограниченный круг двукратных лауреатов, пять лет назад главной наградой фестиваля был отмечен его предыдущий фильм "Квадрат".

Миллиардеры в бурном море

Эстлунд с энтузиазмом и юмором показал награду нашему корреспонденту. "Она с бриллиантами, как и прежняя, - уточнил он. - Первую я получил на 70-м фестивале, так что у меня две юбилейные "Пальмовые ветви!"

"Треугольник печали" - сатирическая робинзонада, история про сильных мира сего, волею судеб оказавшихся посреди моря вместе с экипажем.

"История такова : роскошная яхта с миллиардерами и моделями терпит крушение, их относит на пляж на необитаемом острове. Там, конечно, вся эта иерархия размывается. И за этим очень забавно наблюдать, - рассказал Эстлунд. В Европе фильм выйдет в прокат осенью.

Нежно и "Близко"

Гран-при фестиваля получил молодой бельгийский режиссер Лукас Донт. Жюри призналось, что было очаровано его инклюзивным авторским фильмом "Близко".

"Мы - уникальная страна с несколькими языками, и для меня важно снять картину, где звучат несколько языков, нарушив немного границы привычного, - рассказал Донт - Мне кажется, мы слишком часто заперты в коробке своего языка, мне же хотелось выйти за рамки и сделать фильм, в котором очень разное вполне может сосуществовать рядом друг с другом".

Фильм как ода нежности: в центре внимания - деликатный взгляд режиссера на двух друзей, переживающих переход от детства к юности. Блестящая игра Идена Дамбрине и Густава Де Ваэле превратила картину о детской привязанности в изысканную историю о разбитом сердце, настоящую жемчужина фестиваля.

Горы детской дружбы

Приз жюри получил еще один бельгийский фильм совместного производства с Францией и Италией. Картина "Восемь гор" снята режиссерским и супружеским дуэтом.

Феликс Ван Грунинген признается, что совместная с зарубежными коллегами работа "стала очень обогащающей". Его супруга Шарлотта Вандермерс также делает акцент на коллегиальности: "Это была мечта - сделать все сообща, очень по-европейски. Так и имеет смысл работать в Европе".

"Восемь гор" - неторопливая, полная воздуха, как написали критики, экранизация романа Паоло Коньетти о многолетней дружбе Пьетро и Бруно. Они знакомятся в 11-летнем возрасте в итальянских Альпах, их же зритель застает в фильме и 20-, и 30-летними.

Послание родине

Зара Амир Эбрахими получила приз за лучшую женскую роль за работу в фильме "Священный паук" датско-иранского режиссера Али Аббаси . В 2008 году актриса вынуждена была эмигрировать из Ирана во Францию.

"Эта награда - очень сильное послание, - говрит Эрахими. - Они хотели , чтобы я покинула родину, хотели, чтобы меня не было, чтобы я не работала, не высовывалась... И вот у меня эта награда!"

"Священный паук" снят в стиле нуар. Это - основанная на реальных событиях история убийства проституток, за которым стоит отец мусульманского семейства. Ведущая расследование журналистка становится проводником зрителя в лабиринтах драматического триллера. Посмотреть фильм в Европе можно будет уже в июне.