Лесбос: греческие школьники знакомятся с классической музыкой

Греческий остров Лесбос известен как место, через которое беженцы с Ближнего Востока попадают в Европу. Но он знаменит не только этим. В последние восемь лет каждый август на Лесбос приезжают талантливые музыканты со всего мира: на острове проходит Международный музыкальный фестиваль Моливоса. Классическую музыку исполняют и в школах. В течение всего учебного года местные дети могут познакомиться с иностранными музыкантами в рамках образовательных программ.

"Этот семинар показался мне потрясающим. Он очень мне понравился. Еще мне очень понравилась скрипачка Юлия. После ее мастер-класса мне захотелось научиться играть на музыкальном инструменте", — говорит школьница София Банзи.

"Это был отличный опыт. Мы познакомились с музыкантом. У нас был с ним очень интересный разговор. Мы побывали на его репетициях, и он рассказал нам много вещей про виолончель и историю инструмента", — рассказывает Кассандра Тактику.

В этом году с учениками работали три талантливых музыканта: виолончелист Константин Манаев, скрипачка Юлия Смирнова и перкуссионист Мориц Кох. По их словам, главная цель участия в проекте — познакомить школьников с классической музыкой.

"Они великолепные! Просто потрясающие! Они меня обнимали, осыпали нас подарками. Говорили мне только добрые слова. Было здорово. Мы как будто побывали в раю!" — восклицает скрипачка Юлия Смирнова.

"Думаю, здорово организовывать такие культурные проекты, потому что все принимают в них участие. Я работал с учениками начальной школы в Пападосе. Они все пришли на концерт родителями, говорили про музыку и культуру. Думаю, это, правда, очент ценно — иметь такое в этом регионе", — считает перкуссионист Мориц Кох.

Ежегодный Международный музыкальный фестиваль Моливоса пройдет в августе. В этом году он начнется 16 и закончится 19 числа. Знаменитые музыканты из Греции и со всего мира дадут несколько концертов классической музыки в красивых и необычных местах острова.