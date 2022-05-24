"Святой паук" раскрывает тему насилия над женщинами

В этом году в программе Каннского кинофестиваля уделяется много внимания теме насилия над женщинами. Криминальный триллер иранского режиссера Али Аббаси "Святой паук" получил одобрение зрителей. Сюжет картины основан на реальных событиях в иранском городе Машхад, где серийный убийца нападал на проституток

Фильм раскрывает тему ограничений и самоцензуры в иранском обществе: сюжет построен на расследовании, которое решается провести целеустремленная журналистка, она сталкивается с бездействием полиции и системы правосудия.

"Не думаю, что фильм неиранский, потому что я живу в Дании, есть актер, который живет во Франции, другой приехал из Турции, фильм снят в Иордании. Наше отношение к сюжету делает фильм особенными. Этот фильм более иранский, чем большинство картин сделанных в Иране, я бы сказал, что он раскрывает реальность происходящего в иранском обществе", - говорит режиссер Али Аббаси.

По словам режиссера, каждая сцена фильма позволяет взглянуть на коллективное бессознательное иранцев, на пренебрежительное отношение к женщинам не только со стороны религиозных экстремистов, но и простых иранцев.

Главная героиня фильма неустанно находится в поисках правды и в итоге решается самостоятельно . поймать убийцу - преданного семьянина, который одержим идеей очистить город от греха.

"Иранское общество изменится благодаря женщинам , поэтому правительство и мужчины так боятся женщин. Мы так много говорим о женщинах в сексистском, патриархальном обществе, но все это потому что существует боязнь женщин. Для меня в данной роли эта журналистка стала представительницей всех женщин", - говорит исполнительница главной роли Захра Амир Эбрахими.

Али Аббаси говорит, что Машхад - это город, который одновременно похож и на Ватикан, и на Лас-Вегас, город в котором сосуществуют порок и молитва

Фильм святой паук снят в стиле нуар, но приковывает внимание к себе не сценами насилия, а поведением людей, которые видят источник зла в женщине, а не в убийце.