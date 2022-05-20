В Каннах показали "Мариуполь 2" Мантаса Кведаравичюса

"Мариуполь 2" литовца Мантаса Кведаравичюса показали в четверг в Каннах. Эта работа стала последней для 45-летнего режиссёра, погибшего в начале апреля, как считают близкие, от рук российских военных.

На кинофестивале картину представили второй режиссёр и невеста погибшего Анна Белоброва. Она рассказала, как восприняла полёт над Каннами в среду отряда ВВС "Патруль Франции" во время презентации американского блокбастера с Томом Крузом, поскольку до сих пор не может оправиться от пережитого в Мариуполе.

Мы вчера стояли на балконе, и вдруг услышали гул самолетов. Мы тут же упали на пол, но бомб не последовало. Потом ещё раз пролетели самолеты, и тут я заплакала. Мы обнялись с коллегой, к нам подбежали люди, стали спрашивать, что случилось... Анна Белоброва второй режиссёр и невеста Мантаса Кведаравичюса

Особенностью документалистики Кведаравичуса специалисты называют отказ от авторского голоса и закадровых пояснений. Кадры, в основном, крупные планы, говорят сами за себя.

Первый фильм "Мариуполь" литовский режиссер снял в 2014 году, когда российские войска вошли в Донбасс. На этот раз он вернулся в город, чтобы проследить за судьбами людей, ставших героями его первой картины.

Я надеюсь, что зрители самостоятельно осмыслят увиденное в картине, примут собственное решение, составят своё мнение о том, что важно Анна Белоброва второй режиссёр и невеста Мантаса Кведаравичюса

"У Каннского фестиваля всегда было призвание оставаться в контакте со злобой дня и предоставлять трибуну кинематографистам, которые отстаивают мир и права человека в разных точках земного шара. "Мариуполь 2" показывает войну изнутри: бомбёжки, страх и хаос глазами жителей города, потерявших всё, в том числе жизнь, как то случилось в режиссёром, убитым российскими военными 2 апреля этого года", - передаёт из Канн наш специальный корреспондент Фредерик Понсар.