Украинский фильм о войне: "Видение бабочки" в Каннах

"Видение бабочки" – режиссёрский дебют украинца Максима Наконечного. Лента участвует в 75-м Каннском фестивале в программе "Особый взгляд".

Картина рассказывает о судьбе украинской летчицы Лилии, сражавшейся с пророссийскими сепаратистами в Донбассе в 2014 году. После освобождения из плена, где она подвергалась сексуальному насилию, женщина отчаянно пытается справиться с посттравматическим синдромом и вернуться к мирной жизни.

Работая над фильмом, мы отправились на передовую, этот опыт изменил мою жизнь. Тебя настигает какая-то иная форма страха – за свою жизнь. Если ты далеко от войны – это очень сложно представить. Рита Бурковская Актриса

Режиссёр фильма Максим Наконечный также номинирован на премию "Золотая камера Канн". На создание "Видения бабочки" его вдохновила работа над монтажом документального фильма "Невидимый батальон".

Одна из главных героинь "Невидимого батальона" сейчас находится в плену, не на экране, а на самом деле. Это парамедик Юлия Паевская, её знают по позывному "Тайра". Она волонтёр, к ней не должны относиться как в военнопленной. Мы призываем к её немедленному освобождению. Максим Наконечный Кинорежиссёр

Первый полнометражный фильм Максима Наконечного отличается экспрессивной нарезкой кадров. Это экспериментальная картина с элементами документалистики. По словам автора картины, он хотел снять правдивое кино: "Но в то же время сейчас наша реальность формируется благодаря социальным сетям и средствам массовой информации".

Для Максима и Риты участие в программе Каннского фестиваля – это возможность донести до мировой публики свой взгляд на войну в Украине.

Из Канн передаёт корреспондент Euronews Крис Бёрнс: "Видение бабочки" и ещё один украинский фильм поборются за награды в Каннах. Зрители смогут ощутить ужас войны на большом экране. Остаётся надеяться, что это поможет объединить усилия по прекращению этого конфликта".

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