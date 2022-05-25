Каннский кинофестиваль: Жасмин Тринка — в жюри и на экране

Жасмин Тринка — итальянская актриса и член жюри Каннского кинофестиваля этого года. Её карьера началась здесь же, на побережье Средиземного моря: когда ей было 18, Жасмин Тринка сыграла в фильме Нанни Моретти "Комната сына", в 2001-м получившего "Золотую пальмовую ветвь".

Сегодня итальянская актриса и на сцене, и за кулисами: в Каннах Жасмин Тринка представляет свой первый фильм "Марсель!". Наш специальный корреспондент на фестивале Фредерик Понсар поговорил с ней.

"Для меня это всё невероятно, потому что ребенком я никогда не думала, что стану актрисой и окажусь на Каннском фестивале. Конечно, в этом заслуга многих режиссеров, с которыми я работала. Но это еще и удача, много удачи", — говорит Жасмин Тринка.

"Марсель!" — это история девочки и её мамы, увлеченной псом по имени Марсель. Он занимает в её жизни очень много места. Кажется, он любит её больше, чем что-либо еще. Девочка начинает ревновать.

"И да, фильм родился на основе очень личных событий. Это часть моей жизни, моей истории. С помощью "Марселя!" мы попытались изменить реальность. Эта картина основана на субъективности, на памяти маленькой девочки. Мы смотрим на реальность её глазами", — рассказывает режиссер.

"Марсель!" — изящный фильм, полный поэзии. Игра итальянской актрисы Альбы Рорвахер прекрасно дополнила ленту.

В Каннах картину представят в разделе "Специальные показы", а уже 1 июня она выйдет на экраны итальянских кинотеатрах.