Том Круз и Кирилл Серебренников приехали в Канны

Его ждали и вот он здесь. Том Круз приехал на 75-й Каннский кинофестиваль представить свою первую за 4 года актерскую работу в фильме Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик".

Огромная толпа встречала кинозвезду на красной дорожке в окружении съемочной группы, а также партнерши Круза по фильму актрисы Дженнифер Коннелли.

К удивлению собравшихся, в том числе и самого актера, небо над Дворцом фестивалей окрасилось во французский триколор.

По сценарию картины Легенда ВМС США, Пит "Мэверик" Митчелл продолжает расширять свои границы в качестве летчика-испытателя. Ему поручено подготовить отряд молодых выпускников Top Gun для выполнения специального задания, о котором ни один из них не мог и мечтать...

Фредерик Понсар, euronews:

— Каннский кинофестиваль - это постоянный раскол: с одной стороны, блокбастеры, такие как "Top Gun: Мэверик" с Томом Крузом, квинт эссенцией голливудского кино, а, с другой, гораздо более низкобюджетные фильмы со всего мира, которые часто отличаются высоким качеством. Среди них бельгийский фильм "Восемь гор" режиссеров Феликса ван Гронингена и Шарлотты Вандермерш - история о дружбе и судьбе в итальянских Альпах.

Бруно и Пьетро выросли вместе. Но первый остался верным горам, второй же предпочел путешествовать по миру. Воссоединившись, они переживают любовь и потери, истории своего происхождения и судьбу, но, прежде всего, дружбу.

Фредерик Понсар, euronews:

— Также в конкурсе в начале фестиваля показали "Жену Чайковского", великолепный портрет жены композитора в России конца XIX века. Готовы поспорить, что фильм получит награду, хотя бы за ослепительную режиссуру.

Трагическая история Антонины Милюковой, богатой молодой женщины, впадающей в безумие от своей безграничной и слепой любви к композитору Чайковскому... который отчаянно пытается скрыть свою тайну.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.