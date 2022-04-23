"Молоко снов" венецианской биеннале

В эти выходные открывается Венецианская биеннале искусств, одно из старейших и самых престижных культурных событий мира, которое проводится с конца XIX века. Город богатого исторического наследия, Серениссима смотрит и в будущее, каждые два года принимая лучшие образцы современного художественного творчества.

Фредерик Понсар, Euronews:

"На протяжении более чем пяти месяцев жители Венеции, туристы и любители искусств смогут получить представление о происходящем в современном мире через творческую призму художников из разных уголков планеты. Главная тема нынешней биеннале - "Молоко снов" - вдохновлена книгой о фантастических существах британской писательницы и скульптора Леоноры Каррингтон. Цель - заново очаровать мир искусством, несмотря на экологические и политические потрясения".

Каждая страна организует выставку одного или нескольких художников в своем национальном павильоне. Две огромных площадки в самом сердце Венеции - Джардини и Арсенале - принимают различные экспозиции. Куратор нынешней 59-й биеннале Чечилия Алемани рассказывает, как родилась идея о главной теме:

"Молоко снов" - это рассказ о волшебном мире, в котором живут фантастические существа, где жизнь постоянно переосмысливается через призму воображения, и где каждый может измениться, трансформироваться и стать кем-то другим. Это прославление свободы духа, которой нам очень не хватало во время пандемии. Это название можно интерпретировать по-разному, так что я не буду рассматривать разные интерпретации, но думаю, что это также демонстрация онирического измерения и своего рода сюрреализм в шоу".

Ближе к реальности тема войны, развязанной Россией против Украины. Российские кураторы и художники сами приняли решение не участвовать в биеннале в этом году.

Зато в украинском павильоне представлен художник Павел Маков. Его кинетическая скульптура "Фонтан истощения, Аква Альта" находилась в Киеве, когда 24 февраля началась война. Фрагменты работы, состоящей из 78 медных воронок, удалось эвакуировать, и её реконструкцию в Италии произвели в рекордно короткие сроки. Для Павла Макова, уроженца России, но гражданина Украины, это война двух культур, которая идет уже давно.

"Я родился в России, - говорит художник, - но с 3 лет живу в Украине. Для меня и для всех нас в Украине гражданство значит практически всё. Этот украинский павильон, как и любой другой павильон, в первую очередь представительство страны, и я чувствую себя в этот момент гораздо больше гражданином, чем художником. Я всегда говорил, что за каждой войной стоит культурный конфликт, и это то, что мы определённо имеем сейчас".

Организаторы биеннале оказали Украине всю необходимую моральную и материально-техническую помощь. В программе международной художественной выставки предусмотрены также мероприятия, посвящённые творчеству художников, поддерживающих Украину.

Так, PinchukArtCentre и Фонд Виктора Пинчука объявили о совместном мероприятии "Это Украина: защита свободы" в Scuola Grande della Misericordia в Венеции с 23 апреля по 7 августа 2022 года. Выставка, представленная ​​в партнерстве с Офисом Президента Украины и Министерства культуры и информационной политики Украины, посвящена творчеству современных украинских художников, а также украинской истории и культуре в творчестве зарубежных художников. Он заменяет премию Future Generation Art Prize @ Venice 2022.

Художники отказываются от прямых повествований о войне и вместо этого глубоко размышляют о её значении, происхождении и влиянии. "Это Украина: защита свободы" - о силе созидания и дружбе. Но прежде всего речь идёт о коллективных свободах - свободе выбора, свободе слова и свободе существования.

59-ая Венецианская биеннале продлится до сентября.