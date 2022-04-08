Instagram-блогеры пострадали от санкций

Месяц назад Роскомнадзор ограничил доступ к популярной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta. Регулятор обосновал своё решение тем, что в Instagram распространялись призывы к насилию в отношении граждан России.

Между тем Instagram уже долгое время пользовался большой популярностью среди пользователей, далёких от политики. Многие блогеры регулярно публиковали здесь материалы, связанные с модой, кулинарией, путешествиями и развлечениями. Ограничение доступа к соцсети стало для них по меньшей мере неприятным сюрпризом или даже серьёзным ударом.

Каким именно образом санкции и контрсанкции затронули Instagram-блогеров, нам рассказала автор канала «Ханна I Говорящая собака», поделившись собственным опытом:

– Не стало рекламных предложений, притом что прежде каждый месяц их поступало довольно много. Больше нет возможности финансового взаимодействия с зарубежным сегментом – туда больше не продаются наши собственные товары. И всё это при общем спаде активности, поскольку у многих Instagram больше не работает даже через VPN. А кроме того, что немаловажно, на меня влияет тревожная ситуация в мире, и я просто не могу теперь выкладывать юмористические ролики, которые составляют основу моего контента.

При этом полноценную замену полюбившейся соцсети найти пока не удаётся.

– Я завела Телеграм-канал, но как мне представляется, эта площадка для тех, кто выкладывает самые горячие новости, что-то злободневное или даже провокационное. Иначе там успеха не добиться. А в ВК слишком сложная навигация, неудобоваримая лента, неразвитые сторис, непонятные алгоритмы, и при этом отсутствует целый ряд необходимых функций. Instagram в этом плане заметно выигрывает, он интуитивно понятный, и аудитория в нём, по моим наблюдениям, больше открыта к общению и сотрудничеству.

О перспективе перехода на Россграм – недавно открывшийся российский аналог Instagram – наша собеседница выразилась сдержанно:

– Я верю в наших разработчиков, но пока не хочу быть излишне оптимистичной. И полагаю, что для соцсети стоило бы подобрать более удачное название…