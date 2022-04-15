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Норвегия

Антироссийские санкции отменили круиз по Норвегии

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Круизный лайнер Havila Capella, подпавший под антироссийские санкции
Круизный лайнер Havila Capella, подпавший под антироссийские санкции   -   Авторское право  AFP PHOTO / NTB / Havila Kystruten

Для 230 пассажиров запланированный круиз по Норвегии закончился так и не начавшись.

Прибрежный круизный лайнер Havila Capella не получил разрешение на выход из порта Бергена из-за антироссийских санкций.

Строительство судна было профинансировано российской "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК), попавшей в санкционный список.

Два дня организатор круиза выяснял, подпадает ли судно под санкции, при этом большинство пассажиров остались на борту. В итоге круиз был отменен.

Нам жаль, и нам нужно найти решение, как нам снова выходить в море. Мы уже работаем над рефинансированием Havila Capella, без участия ГТЛК, чтобы разорвать все отношения с Россией и компаниями, находящимися под санкциями
Лассе Вангштейн
руководитель отдела коммуникаций Havila

Пассажирами круиза по маршруту Берген-Киркинес-Берген в основном были норвежцы и немцы.

Хотя Норвегия не является членом ЕС, страна ввела большинство санкций против России, введенные союзом.

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