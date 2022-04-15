Антироссийские санкции отменили круиз по Норвегии

Антироссийские санкции отменили круиз по НорвегииКомментарии
Для 230 пассажиров запланированный круиз по Норвегии закончился так и не начавшись.
Прибрежный круизный лайнер Havila Capella не получил разрешение на выход из порта Бергена из-за антироссийских санкций.
Строительство судна было профинансировано российской "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК), попавшей в санкционный список.
Два дня организатор круиза выяснял, подпадает ли судно под санкции, при этом большинство пассажиров остались на борту. В итоге круиз был отменен.
Пассажирами круиза по маршруту Берген-Киркинес-Берген в основном были норвежцы и немцы.
Хотя Норвегия не является членом ЕС, страна ввела большинство санкций против России, введенные союзом.
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