Объявлены победители кинофестиваля и форума по правам человека

Международный кинофестиваль и Форум по правам человека объединял в Женеве на протяжении 10 дней артистов, активистов, журналистов и просто любопытных, которые имели возможность увидеть фильмы и поучаствовать в дебатах.

Гран-при за художественный фильм удостоились две картины: «Фреда» гаитянки Жессики Жениус и «Вера мечтает о море» косоварки Калтрины Красники.

В последнем фильме рассказывается история вдовы, которая бросила вызов мужчинам, борясь за наследственные права для себя, своей дочери и внучки. Этот фильм также получил «Премию юности», что́ особенно растрогало режиссера:

«Когда вы снимаете фильм, вы думаете о тех, кто его будет смотреть. О том, что он может быть особенно интересен какому-либо поколению. Поэтому получение "Премии юности" показывает, что он может быть интересен другим поколениям».

Юные зрители также оценили документальный фильм «Невидимые демоны», уже показывавшийся в Каннах. А нем рассказывается о бедных кварталах Нью Дели, жители которых умирают о загрязнения атмосферы и изменения климата.

«Фильм "Невидимые демоны" рассказывает о своего рода гигантском тракторе, который называется "капиталистической цивилизацией" и который никогда не останавливается, — говорит режиссер фильма Рахул Джаин. — Возникает чувство страха от того, что мы оказались в такой ситуации, что не можем жить по другому. Это нечто нескончаемое и неумолимое».

В категории «Большой репортаж» премия досталась фильму «Белая пытка», снятому адвокатом и активисткой Наргес Мохаммади, которая сейчас находится под арестом в Иране. В ней рассказывается о пытках, которые вызывают изменения в психике, иногда неизлечимые.

Фильм был представлен лауреатом Нобелевской премии мира за 2003 г. Ширин Эбади: «На мой взгляд, фильм рассказывает о том, как государство наказывает политических заключенных в Иране. Это акт сопротивления, которое не утихает, несмотря на продолжающиеся репрессии».

После двух фестивалей, прошедших с помощью видеосвязи, в этом году Женевский фестиваль вновь собрал своих зрителей. В интернете фильмы из его программы жители Швейцарии смогут смотреть до 20 марта.