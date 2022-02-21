Под пристальным взглядом Готье: в Мадриде открылась выставка "Кино и мода"

Постеры, фотографии, одежда, эпизоды известных картин... Кино и мода - два мира, проникающие друг в друга, и связанные между собой на протяжении многих лет. Прочувствовать это вы сможете на открывшейся в Мадриде выставке "Кино и мода", художественным руководителем которой стал французский модельер Жан-Поль Готье.

Жан-Поль Готье, модельер: "Что я хотел продемонстрировать на этой выставке? В основном, это либо одежду и костюмы, которые вдохновили меня на создание целых коллекций, но также (и это тоже источник вдохновения) эволюцию женщин и мужчин посредством кино и моды. Такая трактовка также возможна".

В сфере творческих интересов самого Готье - отказ от гендерных стереотипов, отношение между мужчиной и женщиной. Огромное влияние на будущего дизайнера оказала картина Жака Беккера "Falbalas " ( "Парижские оборки"), вышедший на экраны в 1945 году.

Жан-Поль Готье, модельер: "Если хотите, я занимаюсь модой, потому что я посмотрел фильм под названием "Falbalas", когда мне было еще 13 лет. Когда я увидел эту ленту, в которой показан мир искусства, где есть кутюрье, его муза, портные, и все остальное... Это - история любви. Она трагическая, но такая прекрасная и продуманная. О, этот мир! Я понял, что хочу связать себя с этой профессией".

На выставке "Кино и мода" в культурном центре CaixaForum представлено более 250-ти экспонатов, в том числе из личной коллекции Готье. Экспозиция будет открыта до пятого июня.