В феврале центр культурной жизни России переместился в Сочи. Здесь открылся Зимний международный фестиваль искусств, который в этом году отмечает 15-летний юбилей.

– Программа юбилейного фестиваля необычайно насыщенная: классика, джаз, балет, экспериментальные постановки, ну и конечно – премьеры, – рассказывает корреспондент Euronews Галина Полонская.

По традиции программу открыл спектакль «Не покидай свою планету», который родился на этом фестивале. Премьера постановки, созданной совместно с театром «Современник», состоялась здесь в 2016 году, и с тех пор – неизменный аншлаг. Это музыкально-театральная фантазия на тему «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Говорит Константин Хабенский, который исполняет в спектакле все роли:

– Что ожидает человека, когда он оказался в бескрайней пустыне? Неминуемая смерть. И для того, чтобы переродиться, нужно самому себе исповедоваться. Очень просто. И, наверное, эта исповедь, которая заложена у Экзюпери, и которая, ну, так проще, выдаётся как детская сказка, а на самом деле это далеко не детская сказка, поэтому мы попытались рассказать некую исповедь человека.

На сцене вместе Лётчиком и Маленьким принцем живёт музыка. Камерным ансамблем «Солисты Москвы» дирижирует художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет:

– Мы вроде как соучастники, это – моноспектакль, и Костя его на себе от начала до конца ведёт, но музыка там – это главная роль, вторая.

Фестиваль в Сочи в этом году снова собрал созвездие музыкантов мировой величины. Впервые здесь выступил австрийский певец Макс-Эммануэль Ценчич, которого издание Opernwelt назвало лучшим контратенором нашего времени.

– На фестивале проводится конкурс молодых композиторов, – рассказывает Ценчич, – и я решил, что будет хорошей идеей исполнить здесь произведения, которые молодой Моцарт исполнил в Милане.

Международный фестиваль искусств в Сочи продлится до 27 февраля.