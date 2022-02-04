Rendez-vous: ведущие события культурной жизни Европы

В Мадриде открылась выставка крупнейшего испанского импрессиониста Хоакина Сорольи "Счастливый возраст". Детство было одной из трёх ведущих тем его творчества, картины с изображением детей принесли Соролье престижные награды. При этом образ ребёнка у валенсийского мастера остаётся малоизученным. В Доме-музее Сорольи надеются положить этому конец.

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Стокгольмская арт-галерея Лильевальс, в рамках Весеннего салона-2022, представляет экспозицию, посвящённую искусству в эпоху пандемии. Здесь можно увидеть работы, созданные из неонов закрывшихся из-за многомесячного карантина магазинов в Мальмё; инсталляции из экранов и зеркал, отражающие одиночество художника за два года ограничений. Несмотря на в целом трагичный тон, кураторы хотели бы, чтобы выставка дарила надежду на будущее.

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И наконец, лондонская галерея Саатчи предлагает вниманию любителей творчества Боба Марли интерактивную выставку "Опыт одной любви". Представленные на ней произведения искусства, фотографии, музыкальные композиции и даже запахи призваны прояснить отношение легенды регги к Великобритании. Организаторы убеждены: влияние Боба Марли безгранично и сегодня, идёт ли речь о политике, искусстве и, конечно, музыке.