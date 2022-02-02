Умерла итальянская актриса Моника Витти

Итальянская актриса Моника Витти умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил в среду министр культуры страны Дарио Франческини. "Прощай, Моника Витти, прощай королева итальянского кино. Сегодня действительно печальный день, ушла из жизни великая артистка и великая итальянка", — говорится в заявлении.

Мягкий меланхоличный взгляд, завораживающий хрипловатый голос и неукротимая копна волос: Моника Витти идеально воплотила в себе терзания персонажей "тетралогии непонимания" Микеланджело Антониони. Именно фильмы "Приключение" (1960), "Ночь"(1961), "Затмение" (1962) и "Красная пустыня" (1964) принесли мировую славу Антониони и Витти.

"Мне посчастливилось начать свою карьеру с человеком большого таланта", — сказала актриса в интервью итальянскому телевидению в 1982 году.

Моника Витти родилась в Риме 3 ноября 1931 года, окончила Национальную академию драматического искусства в 1953 году. Ее заметил Микеланджело Антониони. Вскоре она стала одной из главных комедийных актрис "итальянского стиля".

Партнерша Антониони с 1957 по 1967 год, Витти в 1995 вышла замуж за режиссера и кинематографиста Роберто Руссо. До брака их связывали 20 лет совместной жизни. В 2011 году Роберто Руссо сообщил, что Моника Витти уже почти 15 лет страдает от болезни Альцгеймера.

За свою карьеру актриса получила множество наград, в том числе "Золотого льва" в Венеции и "Серебряного медведя" в Берлине.