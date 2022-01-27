Сирия руками очевидца: скульптор рассказывает об ужасах войны

"Всем встать! Король дыр" - именно так называется работа сирийского скульптора Халеда Даввы, которая была установлена прошлой осенью в самом сердце Парижа.

В 2014 году он осел во Франции, после того как бежал от войны в Сирии и год прожил в Ливане.

В своем творчестве он не перестает рассказывать историю разрушения своей родной страны, чтобы эти события не предались забвению.

Как скульптор, я чувствую ответственность использовать искусство как инструмент для самовыражения, не так как другие сирийские беженцы... Халед Давва сирийский скульптор

Халед считает виновником всего этого ужаса сирийский режим. В масштабной работе "Вот мое сердце!", представляющей окрестности Гуты, в пригороде Дамаска, он призывает людей не забывать о всех тех массовых жертвах войны.

Здесь все воображаемое, но в домах висят фотографии. На них реальные люди, те, кто погиб либо в тюрьмах режима, либо убит Халед Давва сирийский скульптор

После выставки в Париже его работа "Вот мое сердце" может быть передана в крупный французский музей. Тем временем Халед Давва продолжает свою работу как скульптор и как очевидец...