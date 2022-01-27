Сирия руками очевидца: скульптор рассказывает об ужасах войны

"Всем встать! Король дыр" - именно так называется работа сирийского скульптора Халеда Даввы, которая была установлена прошлой осенью в самом сердце Парижа.
В 2014 году он осел во Франции, после того как бежал от войны в Сирии и год прожил в Ливане.
В своем творчестве он не перестает рассказывать историю разрушения своей родной страны, чтобы эти события не предались забвению.
Халед считает виновником всего этого ужаса сирийский режим. В масштабной работе "Вот мое сердце!", представляющей окрестности Гуты, в пригороде Дамаска, он призывает людей не забывать о всех тех массовых жертвах войны.
После выставки в Париже его работа "Вот мое сердце" может быть передана в крупный французский музей. Тем временем Халед Давва продолжает свою работу как скульптор и как очевидец...