Сирийская девочка рисует мир

Стены дома семьи Танари в городе Сармине на северо-западе Сирии увешаны картинами. Их пишет 16-летняя Роаа.

- Живопись - это моя другая лучшая жизнь. Когда я рисую, я забываю обо всем, что меня окружает. И мне нравится больше жить в этом мире, где я могу рисовать то, о чем мечтаю, и те места, где мне хочется побывать.

Большую часть 16-ти лет, прожитых Роаа, отмечены войной и разрушениями. Она не может остановить войну, но может создать свой лучший мир на холсте и бумаге.

- Война оставила свой след на мне, на моём окружении. А живопись помогает мне уйти от этой реальности, в которой я живу. Я рисую природу. Я рисую надежду. Я рисую оптимизм.

На северо-западе Сирии, где оппозиционные силы правят с 2015 года, образование сталкивается со множеством препятствий. Одно из них - отсутствие художественных школ и всего, что нужно для рисования.

- Найти художественные принадлежности в этом районе очень сложно. Я использую дерево, делаю холсты. Кисти, которые у мення есть - самые простые. Я столкнулась со многими препятствиями, и почти всё, что мне нужно, научилась делать сама.

Роаа подумывает о том, чтобы научиться рисовать профессионально, но она не видит будущего для себя как художника в сегодняшней Сирии.

- Я мечтаю поехать в европейскую страну, где я смогу научиться рисовать, пойти в художественную школу, где я могла бы развиваться и совершенствоваться.

Роаа говорит, рисуя оливковые деревья - символ мира в стране, разрушенной войной.