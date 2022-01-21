Байи: античный курорт под водой

В величественном Неаполитанском заливе, в бухте Поццуоли, находится один из самых зрелищных археологических памятников в мире - античный римский курортный город Байи, разгромленный и заброшенный в в III веке, а затемушедший под воду. Бухта Поццуоли известна дайверам во всём мире. Для них здесь раздолье: они "гуляют" по подводным улицам города, в котором когда-то отдыхали Нерон и Калигула, Клавдий, Юлий Цезар и Клеопатра, "заходят" в храмы и некогда знаменитые бани. Руины Байи - крупнейший в мире подводный музей.

"Это постоянное открытие, - говорит археолог Энрико Галоччи. - 400 метров руин простираются от нынешней береговой линии, поэтому многие поселения, многие дома, многие бани еще ждут своего открытия или изучены лишь минимально. Во время исследований мы постоянно обнаруживаем новые колонны, новые полы, новые мозаики. В частности, следующей весной мы собираемчся начать раскопки одного из таких мест".

Давно забытые и погребённые под волнами руины римского города были впервые обнаружены в конце 1960-х годов. Песок и водоросли посидония хорошо сохранили и статуи, и мозаики. Но климатическое потепление изменило ситуацию...

"Один реальный фактор изменения, которое мы видели - возможно, из-за изменения климата - это исчезновение посидонии. У нас были целые леса посидонии в некоторых частях бухты, они прикрывали целые кварталы затопленного города. Последние открытия, которые мы сделали__, находятся именно в тех местах, где исчезла посидония, - рассказывает Галоччи. - Конечно, те статуи, которые вы видите сейчас, - это лишь копии, потому что оригиналыперенесены в музей. То, что осталось, должно быть защищено песком, а иногда и более важными сооружениями, от штормовых ударов, которые являются еще одним фактором, играющим не последнюю роль в разрушении всех этих структур".

Античный Байи в бухте Поццуоли - главная достопримечательностей археологического парка Флегерийских полей, известных своими термальными источниками. Часть города с роскошными виллами ушла под воду из-за активности Везувия.