Мощь и красота азербайджанских народных танцев

Традиционный азербайджанский танец находится в центре национальной культуры, сочетая музыку, хореографию и повествование. Коренясь в глубокой древности, азербайджанские народные танцы очень разнообразны. Они могут отличаться как причудливым изяществом, так и выразительным атлетизмом.

Основанный в 1938 г. Азербайджанский ансамбль песни и танца объездил весь мир. Его отличает внимательное отношение к деталям костюма, причесок и грима.Руководитель ансамбля должен подготовить разнообразную программу, способную продемонстрировать не только искусство танца, но и красоту костюмов.

«Некоторые сложные элементы характерны для азербайджанских женских танцев, а именно движения верхней части тела, постановка взгляда и всё вместе, — рассказывает учительница танцев Саина Ахмедова. — Также танец со стаканчиками. Стаканчики с шербетом держат на открытых ладонях. Во время танца нужно не разлить ни капли».

«Азербайджанский мужской танец изображает орла, распростершего крылья на вершине горы и готового взлететь, — объясняет художественный руководительансамбля Руфат Халилзаде. — Некоторые танцевальные элементы танцовщики выполняют на пуантах. Это очень сложно сделать. Как правило, мужские танцы — это настоящий турнир. Участники как бы говорят: Я прыгну выше тебя, выполню самые сложные элементы еще быстрее. Этот турнир сам по себе символизирует отвагу и мужество. Именно это изображает танец».