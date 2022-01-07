Активисты призывают музеи отказаться от "сомнительных" спонсоров

Нью-йоркский музей изобразительных искусств Метрополитен объявил о разрыве отношений с семьей Саклеров, жертвовавших музею на протяжении многих лет миллионы долларов. Это произошло после того, как компания Purdue Pharma, принадлежащая этой семье, признала свою вину в рамках уголовного расследования причин опиоидной эпидемии в США.

Компания обвиняется в сознательном сговоре с врачами, выписывавшими в обмен на вознаграждение пациентам опиоидные препараты производства Purdue Pharma. В настоящее время количество преждевременных смертей, вызванных развившейся таким образом опиоидной зависимостью, оценивается в 470 тысяч. Компании предстоит выплатить 8,3 млрд долларов штрафов компенсаций.

Вслед за Метрополитен-музеем от сотрудничества с Саклерами поспешили откреститься такие всемирно известные музеи как Лувр, Тейт и Еврейский музей в Берлине.

Но опиоидный скандал в США не единственный повод задуматься об этических вопросах сотрудничества музеев с меценатами сомнительной репутации.

Еще один скандал разразился недавно в Лондоне, где Музей науки пригласил в качестве спонсора своей выставки, посвященной изменению климата, угледобывающую компаниюAdani Group. Это сотрудничество стало поводом для акции протеста юных климатических активистов прямо в стенах музея.

Один из организаторов протеста из ассоциации Culture Unstained (Незапятнанная культура) Крис Гарранд считает, что галереи, выставляющие на всеобщие обозрение логотипы таких нефтедобывающих компаний как _BP_ или Shell способствуют продвижению их репутации и общественного влияния. Он называет помощь, которую эти компании оказывают галереям и художникам, отмывкой своей репутации с помощью искусства (англ. ‘artwashing’). По словам Гарранда, музеи и галереи это не нейтральные пространства, а инструменты воздействия на общественное мнение. Таким образом музеи, прибегающие к услугам энергодобывающих компаний, фактически пропагандируют загрязнение окружающей среды.

По словам директора Школы информации в Университете Фалмута в Англии Пола Спрингера, галереи столкнулись с растущей волной критики в адрес их спонсоров в результате развития социальных сетей, позволяющим недовольным зрителям оставлять легко тиражируемые негативные отзывы.

Но такого рода проблемы у музеев возникают всё чаще не только с публикой, но и с художниками, которые выставляют у них свои работы. Так в 2019 г. художник Гари Халм публично призвал Национальную галерею в Лондоне отказаться от получения денег от энергодобывающих компаний. По словам Спрингера, случаи, когда художники отказываются выставляться в галереях, получающих деньги от сомнительных спонсоров, множатся, так как "идеологические ценности в настоящее время играют большую роль, чем деньги".

В результате получение спонсорских денег от энергодобывающих компаний если не совсем исчезло в Великобритании за последнее время (например, _BP_ спонсирует выставку Британского музея, посвященную Стоунхенджу), то значительно сократилось. Под давлением климатических активистов эта тенденция в ближайшее время только усилится.