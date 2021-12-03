В Милане воссоздали 130 работ Бэнкси

В Милане открылась выставка, посвящённая творческому пути Бэнкси. На экспозиции в здании вокзала представлены репродукции знаменитых работ художника, которые были воспроизведены с максимально возможной в условиях выставочного зала точностью, — рассказывает куратор выставки «Мир Бэнкси» Ману де Рос:

«Речь идёт не только о воссоздании граффити в их первоначальных размерах, но и о воссоздании стен, поверхностей, на которых Бэнкси рисовал. Если это была кирпичная стена — мы собирали кирпичную стену. Если был бетон — мы делали бетонную стену. Если время и загрязнение оставили на поверхности свои следы, то мы повторяли это загрязнение с помощью спецэффектов».

На выставке в Милане представлены 130 граффити и трафаретов, в том числе те работы, которые уже уничтожены.

Сам Бэнкси сохраняет анонимность и никогда напрямую не участвует в организации выставок, но, как подчёркивают организаторы, никогда и не запрещает выставлять его работы и репродукции.