"Будьте внимательны, защищайте свою свободу": европейское турне театра КнАМ

Могут ли люди быть по-настоящему счастливы? Почему в России так много грустных людей? На эти вопросы ищет ответ в своем новом спектакле российский независимый театр КнАМ. Работа над постановкой, с которой театр приехал на гастроли в Европу, продолжалась больше года. В ней звучат реальные истории и размышления людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре. На спектакле в Париже побывал корреспондент телеканала Euronews Сирил Фурнери и поговорил с режиссёром и основательницей театра КнАМ Татьяной Фроловой. Постановка предлагает задуматься о том, что человек оставляет после себя.

"Я нашла для себя объяснение, что такое счастье. Это, конечно, иллюзия, в которую мы верим. Например, мой театр КнАМ, который мы создали 35 лет назад, это большая иллюзия. Но когда ты работаешь, она дает тебе силы и ощущение смысла жизни", — говорит она.

В формулу счастья заложены взаимоотношения человека и государства. По словам режиссёра, огромное влияние на людей оказывает история нации.

"В России мы застыли, сегодня нет будущего у России, и она законсервировалась, это как никуда не двигаться. Мы живем в эпоху остановки, большой, большой остановки, и мы повернуты в прошлое", — рассказывает о своём видении Татьяна Фролова.

Актёры делятся со зрителями реальными событиями из советского прошлого и жизни в современной России. Невозможность свободы в тоталитарном государстве — одна из главных идей постановки

"Западная Европа — это другой совсем мир, другая планета, маленький островок свободы на земном шаре, на нашей планете. Если вы не будете защищать свою свободу, то она очень очень быстро исчезнет, вы не заметите, как вы проснетесь и у вас этого воздуха уже не будет, будьте внимательны, защищайте свою свободу", — обращается к публике Татьяна Фролова.

В родном городе театр КнАМ покажет спектакль "Счастье" только в будущем году. Европейские гастроли заканчиваются в конце ноября.