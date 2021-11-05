Рандеву: женщины и Модильяни

В Бильбао, в музее Гуггенхайма рассказывают о женщинах в абстракционизме: о художницах, которые внесли свой вклад, порой весьма значительный, в развитие беспредметного искусства. Период с середины XIX века по 1980 годы, более 500 работ 115 авторов, многие из этих имён сегодня забыты, и организаторы выставки хотят исправить эту несправедливость.

В парижской галерее Помпиду отдают дань "матери американского модернизма" Джорджии О'Кифф. Экспозицию называют первой персональной выставкой художницы в Европе и, более того, многие работы ценители Старого Света увидят вообще впервые: не только полотна, но и фотографии.

А в Вене — экспозиция, приуроченная к столетию со дня смерти Амедео Модильяни. Творчество французского итальянца организаторы рассматривают через призму работ его современников, черз взаимное влияние обитателей Монмартра начала прошлого века. Многие произведения Модильяни, например скульптуры, окажутся в австрийской столице впервые.