Лондонские выпускники-21

Пандемия перевернула жизнь студентов-художников с ног на голову. Но она также дала толчок новым перспективам и творчеству.

На выставке в лондонской галерее Саатчи представлены работы более 200 студентов, окончивших столичные художественные школы в этом году. Среди них - Мелания Тома из Италии.

Мелания Тома, художник, Колледж искусств Челси: "Я чувствовала себя как бы изолированной в этой среде. Я находилась очень далеко от моего дома, от моей семьи, от моих друзей. Мне пришлось искать новые места, где я могла бы работать. Но на самом деле это стало стимулом для меня, для моей практики, потому что это позволяет мне исследовать новые пути, новые интересы.

Все в моей практике связано с трансформацией, преобразующей силой "я". Я рассматриваю этот объект как фетиш, талисманную структуру, которая способна соединить нас с нашей скрытой эмоциональной энергией".

Концепция выставки London Grads была навеяна ковидом. Так как обычные выставки выпускников были отменены, нужно было дать художникам и кураторам альтернативную платформу. И вот теперь, через год, она вернулась.

ЛаТаша Моник, художник и куратор, Голдсмитский колледж: "Это большой опыт для нас. За последние 19 месяцев многие из нас не выставляли никаких работ физически, все было в интернете. Здесь представлено многое из нашего внутреннего выражения, которое мы пережили во время пандемии. Так что вы увидите много картин, много фотографий, немного скульптуры. И это просто то, какие мы есть!"

Работы Томаса Йельма посвящены проблемам изоляции и одиночества, которые испытывали многие во время пандемии.

Томас Йьельм, художник и куратор, Королевский колледж искусств: "Эта работа была написана для моего брата, которому было не очень хорошо пару лет назад. Он получил текстовое сообщение от друга, в котором говорилось: "Ты попал в шторм, просто спусти паруса, это тоже пройдет". И я чувствую, что это то, что связывало всех нас в течение этого года".

Искусство, представленное на этой выставке, затрагивает многие темы, включая гендерную идентичность, экологию и расовую политику.

Лорен Беван, художник и куратор, Королевский колледж искусств: "Я думаю, что работы, которые сейчас демонстрируются, показывают, что Лондон возвращается к жизни, что город и общее ощущение энергии и волнения определенно возвращаются в творческую культуру в целом".

Выставка "London Grads Now. 21" продлится в галерее Саатчи до 16 января.